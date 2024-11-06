Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu?

ABD başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege sayısına ulaşan Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Zafer konuşması yapan Trump "Senato'nun kontrolünü tekrar ele geçirdik. Tarihin en büyük siyasi başarısına imza attık. ABD'nin altın çağı olacak. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim" dedi. Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu?

TRUMP KAZANDI MI?

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Trump, seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

AP ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

AP yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu. Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

Sandıkların kapanmaya başlamasının ardından ABD'lilerin seçim sonuçlarını bar ve kafelerdeki TV ekranlarından takip ettiği gözlemlendi.

CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı. ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı. West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi. Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda. 2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi. ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti. Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

TRUMP'TAN ZAFER KONUŞMASI

ABD'nin 47. başkanı olduğunu ve eşi benzeri görülmemiş bir siyasi zafer elde ettiklerini belirten Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bu ülkenin gördüğü en büyük politik hareketi başardık! Senatonun kontrolü de biz de. Ülkemizin nasıl iyileşeceğini göreceksiniz. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz, tarih yazdık.

Kimsenin düşünmediği engelleri açtık. 47. ABD Başkanı olarak beni seçtiğiniz için size teşekkür ederim. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Bu ülke yeniden dünyanın en iyi ülkesi olacak. Sınırlarımızı kapatacağız ve bu insanların ülkemize gelmemesini sağlayacağız. Gelebilirler ama yasadışı şekilde bir daha gelemeyecekler. Savaş istemiyorum, savaşı bitireceğim."

DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu. Emlakçı babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu. Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı.