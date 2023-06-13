ABD'nin 45. Başkanı Donald J. Trump'ın yargılandığı dava çok tartışılıyor. Peki, Trump'ın mahkemesi ne zaman? Trump neden mahkemeye çıkıyor? Trump niye davalık? Trump göz altına alındı mı? Trump tutuklandı mı? Trump ceza aldı mı?

Cumhuriyetçi Partili ABD'nin 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı dava bugün Miami'de başlıyor. Peki, Trump'ın mahkemesi ne zaman? Trump neden mahkemeye çıkıyor? Trump niye davalık? Trump göz altına alındı mı? Trump tutuklandı mı? Trump ceza aldı mı? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde…

DONALD TRUMP KİMDİR?

ABD'nin 45. Başkanı olan Donald John Trump 14 Haziran 1946 Queens, New York doğumlu. Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 ABD başkan adayı olan Trump, 9 Kasım günü yapılan seçimlerde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'la yarıştı. Seçimleri kazanan Trump ABD'nin yeni başkanı oldu.

TRUMP'IN MAHKEMESİ NE ZAMAN?

ABD'nin 45. Başkanı Trump, kendisini gizli belgeleri yanlış kullanmakla suçlayan bir federal iddianamenin açılmasının ardından bugün (13 Haziran 2023) Miami'de hakim karşısına çıkacak. Miami saatiyle saat 15.00'te gerçekleşecek mahkeme, Türkiye saatiyle saat 22.00'de görülecek. Mahkeme, Miami'de bulunan Wilkie D. Ferguson Jr. Adliyesi'nde görülecek.

TRUMP NEDEN MAHKEMEYE ÇIKIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald J. Trump, savunma bilgilerinin engellenmesi ve yasa dışı olarak saklanması da dahil olmak üzere 37 federal suçlamayla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez, eski bir Amerikan Başkanı federal davada hakim karşısında çıkacak. Trump, Nisan ayında New York Adliyesi'nde bir mahkemeye daha çıkmıştı.

TRUMP NİYE DAVALIK? DONALD TRUMP HANGİ SUÇTAN YARGILANIYOR?

Donald Trump'a hakkında 37 ayrı suç yöneltildi. Seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri alıkoyduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Trump cephesi iddiaların politik temelli olduğunu iddia ediyor. ABD'nin 45. Başkanı hakkında, Amerikan nükleer programı ve olası bir saldırıya karşı ülkenin güvenlik açıkları hakkında belgeleri elinde bulundurduğu iddia ediliyor.

TRUMP GÖZALTINA ALINDI MI? TRUMP TUTUKLANDI MI? TRUMP CEZA ALDI MI?

Nisan ayında New York'ta gerçekleşen mahkemeye gelerek teslim olan Trump, gözaltına alınmıştı. 34 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan ve hepsini reddeden Donald Trump, yargılamanın bitiminin ardından mahkemeden ayrıldığı görülmüştü. Trump'a bugün gerçekleşecek mahkemede 37 farklı suç yöneltilecek.

MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan Trump destekçileri internet üzerinden destek toplayarak "Trump'ın Yanındayım" Mitingi için adliye önüne toplanma çağrısında bulundu. Destekçiler, "Bu barışçıl bir olaydır dışarı çıkın ve Donald Trump'a desteğinizi gösterin. Hepimiz onun masum olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP MAHKEME İZLE! DONALD TRUMP MAHKEMESİ NEREDEN İZLENİR?

Manhattan mahkemesindeki görünümün aksine, ABD'de federal mahkemelerde kameralara izin verilmiyor. Yine de bazı muhabirlerin elektronik olarak güncellemeleri paylaşmalarına izin verilecek, böylece mahkemede neler olup bittiği öğrenilebilecek.