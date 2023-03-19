Trump gözaltına alınacak mı, olayı nedir? Donald Trump neden gözaltına alınıyor?

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TRUMP GÖZALTINA ALINACAK MI?

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Salı günü tutuklanacağı iddia ederek takipçilerini protestoya çağırdı. Trump'un cinsel içerikli film yıldızı olan Stormy Daniels'e ilişkileri hakkında konuşmaması için 130 bin dolar ödediği hakkında açılan soruşturma nedeniyle tutuklanacağı iddia ediliyor.

DONALD TRUMP NEDEN GÖZALTINA ALINIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump, Manhattan savcılık soruşturması kapsamında Salı günü tutuklanacağını iddia etti. Sosyal medya platformu Truth Social sayfasında tamamı büyük harflerle yazılı öfkeli bir paylaşımda bulunan Trump, takipçilerini protestoya çağırarak, "Protesto edin ve ülkenizi geri alın" dedi.

Trump, tutuklanma gerekçesini hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bölge savcılığı da medyanın konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi. Eğer Trump'ın iddiası doğru çıkarsa ABD tarihinde tutuklanan ilk başkan olacak.

DONALD TRUMP OLAYI NEDİR?

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı olan Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

İddiaları yalanlayan Trump'un ilişkileri hakkında konuşmaması için Daniels'e 130 bindolar ödediği ve bundan dolayı hakkında açılacak soruşturma kapsamında tutuklanabileceği tahmin ediliyor.