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Trump Gazze ile ilgili ne dedi?

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ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat 2025'te Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Trump Gazze ile ilgili ne dedi? İşte detaylar!

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgedeki patlamamış bombaların temizlenmesi ile yıkılmış binaların kaldırılmasından sorumlu olacağını duyurdu. Peki, Trump'ın Gazze planı ne anlama geliyor? ABD, Gazze'yi kontrol altına mı alacak? Filistinliler için ne önerildi? İşte detaylar…

TRUMP GAZZE İLE İLGİLİ NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat 2025'te Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgenin yeniden inşasından sorumlu olacağını açıkladı. Trump, Gazze'nin tamamen yıkılmış bir alan olduğunu belirterek, bölgedeki tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump Gazze ile ilgili ne dedi?ABD Başkanı Donald Trump

Trump Gazze ile ilgili ne dedi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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