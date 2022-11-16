Trump Aday oldu mu? 2024 ABD seçimleri Trump aday mı?

ABD ara seçimlerden sonra gözler 2024 yılında gerçekleşecek. ABD genel seçimlerde. Eski ABD başkanı Trump'ın yeniden aday olacağı kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzeri 2018 yılında demokratların desteklediği rakibi Joe Biden ile yarışa giren Trump seçimi kaybetmişti. Peki, Trump yeniden aday olacak mı? 2024 ABD seçimleri Trump aday mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ABD ara seçimlerinden sonra 2024 yılında gerçekleşecek ABD genel seçimlerinde adaylar beli olmaya başladı. Demokratların desteklediği Mevcut devlet Başkanı Joe Biden adaylığını daha önce açıklamıştı. Eski Devlet Başkanı Trump'ın aday olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki , Donald Trump yeniden aday olacak mı? 2024 ABD seçimleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

2024 ABD SEÇİMLERİNE TRUMP ADAY MI?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir" dedi. Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 3 gündür devam eden 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Demokratlara eleştiriler yöneltirken, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda da imalarda bulundu.

Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri kastederek, "Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Trump, Başkanlığı döneminde ve sonrasında kendisine yönelik açılan soruşturmalara da eleştiriler yöneltti.

Ülke tarihinde en fazla zulüm gören kişi olduğunu savunan Trump, "Eğer evde kalsaydım Donald Trump'a yönelik bu zulüm hemen dururdu ama bunu yapamam çünkü ülkemi ve insanları seviyorum." diye konuştu.

Trump, Kongrede devam eden 6 Ocak Komitesi soruşturmasına birkaç kez göndermede bulundu. Halkın ve ülkenin gördüğü "en tehditkar güçlere, yerleşik çıkarlara ve gaddar muhaliflere" karşı durduklarını ileri süren Trump, olanları "iğrenç" olarak niteledi.

2024 ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 ABD başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan ABD'nin 60. başkanlık seçimleridir. Seçmenlerin seçeceği Seçiciler kurulu, Aralık ayında, başkanı ve başkan yardımcısını seçecektir.

2024 seçimlerinin galibi 20 Ocak 2025 Pazartesi günü göreve başlayacaktır.