Okulda zorbalığa uğrayan bir liseliyi anlatan True Beauty, Güney Kore yapımı bir televizyon dizisidir. Türkiye'de büyük bir Güney Kore kitlesi bulunurken dizinin yeni sezonu merak ediliyor. Peki, True Beauty 2. Sezon ne zaman? True Beauty 2. sezon ne zaman çıkacak 2023? True Beauty 2 sezon nereden izleyebilirim? True Beauty oyuncuları kim?

K-Drama temasında son zamanların sevilen dizilerinden biri olan True Beauty özellikle gençler arasında popüler oldu ve merak ediliyor. Peki, True Beauty 2. Sezon ne zaman? True Beauty 2. sezon ne zaman çıkacak 2023? True Beauty 2 sezon nereden izleyebilirim? True Beauty oyuncuları kim?

TRUE BEAUTY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?

True Beauty, Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Hwang In-youp ve Park Yoo-na'nın başrollerini paylaştığı bir Güney Kore televizyon dizisidir. 9 Aralık 2020'den 4 Şubat 2021'e kadar her Çarşamba ve Perşembe 22:30'da tvN'de yayınlandı. Güney Kore'nin True Beauty adlı dizisini izlemekten keyif alan insanlar, ikinci sezonun çıkmasını heyecanla bekliyor. Yapımcılardan ne zaman piyasaya sürüleceğine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bazı iddialar 2023'ün sonuna doğru veya 2024'ün ortasında çıkabileceğini söylüyor.

TRUE BEAUTY 2. SEZON NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

True Beauty, görünüşü konusunda kendine güveni olmayan ve kendisini güzel göstermek için makyaj yapan Lim Jookyung'un hikâyesini konu alıyor. İnternetteki videolar sayesinde çok iyi bir şekilde makyaj yapmayı öğrenen karakter, "güzel yüzü" sayesinde yeni okulun en popüler kızlarından biri oluyor. Popülaritesine rağmen, Jukyung kendini hala çirkin biri olarak görüyor. Ayrıca insanların onun makyajsız halini öğreneceğinden çok korkuyor. Ne yazık ki bu korku, daha önce birkaç kez makyajsız yüzüyle karşılaştığı Lee Suho ile sınıf arkadaşı olduğunu öğrendiğinde daha da büyüyor. Biz de karakterin içinde bulunduğu bu durumla baş etmeye çalışmasını okuyoruz.

Uygulamaya girdiğinizde size önerilen ilk kurgulardan biri de True Beauty. Bu yüzden de hâlâ ilk günkü kadar popüler. Line Webtoon uygulamasının en sevilen kurgularından biri olan True Beauty, 2020 yılında diziye uyarlandı. Hem dizi hem de oyuncular izleyiciler tarafından çok sevildi.

Dizi Güney Kore televizyonu tvN'den izlenebiliyor. Türkiye'de diziyi paylaşan bir televizyon kanalı bulunmuyor.

TRUE BEAUTY OYUNCULARI KİM?

True Beauty, Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Hwang In-youp ve Park Yoo-na'nın başrollerini paylaşıyor.

Moon Ga-young

Cha Eun-woo

Hwang In-youp