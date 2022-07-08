Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanacağını açıklaması spor gündemindeki yerini korurken TRTSpor'unlogo kullanımı merak konusu oldu. Peki, TRTSpor, Fenerbahçe logo (YILDIZSIZ) olayı nedir?

TRTSPOR, FENERBAHÇE LOGO OLAYI NEDİR?

TRTSpor, Fenerbahçe'nin logosunu amblem ve yıldız olmadan sadece yazı şekilde kullandı. Yayın sonrası sosyal medyada yaşanan olay gündem oldu. İşte, o yayından görüntü:

Haberler.com - Gündem