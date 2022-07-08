TRTSpor, Fenerbahçe logo (YILDIZSIZ) olayı nedir?
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TRT Spor'un Fenerbahçe logosu kullanım şekli sosyal medyada gündem oldu. Peki, TRTSpor, Fenerbahçe logo olayı nedir? TRT Spor neden gündem oldu.
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanacağını açıklaması spor gündemindeki yerini korurken TRTSpor'unlogo kullanımı merak konusu oldu. Peki, TRTSpor, Fenerbahçe logo (YILDIZSIZ) olayı nedir?
TRTSPOR, FENERBAHÇE LOGO OLAYI NEDİR?
TRTSpor, Fenerbahçe'nin logosunu amblem ve yıldız olmadan sadece yazı şekilde kullandı. Yayın sonrası sosyal medyada yaşanan olay gündem oldu. İşte, o yayından görüntü:
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