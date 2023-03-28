TRT 1'i canlı izlemek isteyen seyirciler TRT1 neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Yeni TRT frekans sayıları kaç gibi sorulara neden olan sorunlarla karşılaşmamak için kanal ayarları güncellemesi gerekiyor. İşte, güncel TRT 1 frekans bilgileri!

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. TRT 1'de maç izlemek isteyenler TRT1 neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Yeni TRT frekans sayıları kaç gibi sorulara yol açan sorunla karşılaşmamak için kanallarını ayarlamalılar.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 HAKKINDA BİLGİLER

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.