TRT1 CANLI yayını Web telefondan nasıl izlenir?
Türkiye Ermenistan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, TRT1 CANLI yayını Web telefondan nasıl izlenir?
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, TRT1 CANLI yayını Web telefondan nasıl izlenir?
Türkiye; Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.
Ermenistan; Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.
Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü yani bu akşam oynanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.
TRT 1 CANLI YAYINI WEB TELEFONDAN NASIL İZLENİR?
TRT 1 yayını LİNKİ üzerinden izleyebilirsiniz.