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TRT1 CANLI yayını Web telefondan nasıl izlenir?

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Türkiye Ermenistan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, TRT1 CANLI yayını Web telefondan nasıl izlenir?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, TRT1 CANLI yayını Web telefondan nasıl izlenir?

Türkiye; Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

Ermenistan; Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü yani bu akşam oynanacak.

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.

TRT 1 CANLI YAYINI WEB TELEFONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1 yayını LİNKİ üzerinden izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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