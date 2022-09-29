Televizyonun Türkiye'de kullanıldığı yıllardan itibaren yayın yapmakta olan TRT1 kanalı, günümüzde birçok program ile birlikte yayın hayatına devam ediyor. İşte TRT1 CANLI İZLE! TRT1 canlı izleme linki! TRT1 Full HD CANLI İZLE! Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, CANLI İZLE!

Yıllardır birçok farklı diziyi, filmi, yarışmayı izleyicilerine sunarak birçok farklı programa ev sahipliği yapan TRT1 canlı izleme linki, izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle Gönül Dağı ve Balkan Ninnisi gibi diziler ile birçok kez gündeme gelen ve TRT1 canlı izle linki araştırılan kanal, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olma özelliğini de taşımaktadır. Günümüzde yayınladığı program ile izlenmeye devam ediyor. İşte TRT1 CANLI İZLE! TRT1 canlı izleme linki! TRT1 Full HD CANLI İZLE! Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, CANLI İZLE!

TRT1 CANLI İZLE

Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, Bir Aş Hikayesi, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Anadolu'da Yaşam, 3'te 3, Alişan İle Hayata Gülümse, Enine Boyuna, Benim Adım Melek, Kasaba Doktoru, Alparslan: Büyük Selçuklu, gibi programların yer aldığı TRT1 kanalını canlı izlemek için TRT1 CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Yeşil Deniz

15:35 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

TRT1 KANAL FREKANS AYALARI

KANAL TRT1

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT1 KANALI HAKKINDA

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur. İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.