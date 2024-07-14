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TRT1 CANLI İZLE! İSPANYA- İNGİLTERE maçı canlı (HD) nasıl izlenir?

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TRT1 canlı izleme seçeneği ile İspanya- İngiltere maçını izlemek isteyen futbolseverler, maçın nasıl izleneceğini araştırıyor. İspanya- İngiltere maçı canlı ve HD olarak TRT1'den izlenebilir. Maçın detayları ve izleme yöntemleri haberimizde.

TRT 1'in güncel frekans ayarları ve nasıl güncelleneceği hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca, EURO 2024 final maçının hangi kanalda yayınlanacağı da duyuruldu. TRT 1 frekans güncelleme ayarının nasıl yapılacağına dair detaylar da verildi. TRT1 CANLI İZLE! İSPANYA- İNGİLTERE maçı canlı (HD) nasıl izlenir?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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