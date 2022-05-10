Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda bir konuşma yapan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceklerini söyledi. Peki, TRT yeni platform mu kuruyor? TRT Netflix benzeri platform mu kuracak? TRT platform ismi ne olacak?

TRT YENİ PLATFORM MU KURUYOR?

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda bir konuşma yapan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, "Doğru bilgiyi nereden bulacağız? Kamu yayıncısı ya da özel yayın grupları verebilir. Özel yayın gruplarından bunu beklemek biraz safiyane bir yaklaşım olur. En nihayetinde kâr güdüsüyle hareket ederler. Bunun gerektirdiği içeriği üretirler. Türkiye'de o yayın gruplarının bir sahiplik yapısı var. O sahiplik yapısından farklı, onun çıkarlarından gayrı, uyuşmayan içeriği üretmesini beklemek zor. O zaman karşısında kim var? Kamu yayıncısı var. Kamu yayıncısı kamu yararı doğrultusunda hareket etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Sobacı, TRT'nin 2023 yılında 'Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini', gençlik platformu kuracağını ve filmlerle oyunlara yatırım yapmaya devam edeceğini de açıkladı.

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