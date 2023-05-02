TRT Tabii nasıl ve nereden izlenir? TRT Tabii üyelik ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii platformu web sitesi neresi, link var mı?
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TRT'nin dünya çapında yeni dijital platformunun ismi Tabii oldu. TRT Tabii ile birbirinden güzel programlar, diziler ve filmler izlenebilecek. Vatandaşlar yeni platform için, TRT Tabii nasıl ve nereden izlenir? TRT Tabii üyelik ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii platformu web sitesi neresi, link var mı? araştırması yapıyor. İşte TRT Tabii hakkında bilgiler...
TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii TRT 7 Mayıs 2023 tarihinde açılacak. Peki, TRT Tabii nasıl ve nereden izlenir? TRT Tabii üyelik ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii platformu web sitesi neresi, link var mı? TRT Tabii şifreli mi olacak?
TRT Tabii platformu, 7 mayısta izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslarası pazarlara açılması planlanıyor. Başlangıçta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak platforma, "tabii.tabii.com/tr" adresi üzerinden 7 Mayıs öncesinde e-posta adresinizi bırakarak aboneliği başlatabileceksiniz.
TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşabilirsiniz. Platform 7 Mayıs tarihinde açılacak. 7 Mayıs'a kadar site üzerinden e-posta adresinizi yazarak platform hakkında gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
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Platform 7 Mayıs'ta açılacak. Yapılan duyuruya göre başlangıçta Türkiye'de platform ücretsiz olacak. Fakat sonrasında ücretli üyelik gelecek mi bilinmiyor, açıklama yapılmadı.