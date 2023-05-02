TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii TRT" 7 Mayıs 2023 tarihinde açılacak. Vatandaşlar TRT Tabii televizyondan izlenebiliyor mu merak etti. Peki, TRT Tabii frekans değerleri kaç, TV'de var mı, yok mu? TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir, TV'de hangi kanalda? İşte detaylar...

TRT'nin dünya çapında yeni dijital platformunun ismi Tabii oldu. Peki, TRT Tabii frekans değerleri kaç, TV'de var mı, yok mu? TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir, TV'de hangi kanalda? TRT Tabii TV'den izlenir mi, TV'de hangi kanalda var?

TRT TABİİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TRT Tabii platformu, 7 mayısta izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslarası pazarlara açılması planlanıyor. Başlangıçta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak platforma, "tabii.tabii.com/tr" adresi üzerinden 7 Mayıs öncesinde e-posta adresinizi bırakarak aboneliği başlatabileceksiniz.

TRT TABİİ FREKANS DEĞERLERİ KAÇ? TV FREKANS BİLGİLERİ VAR MI? TV'DE OLACAK MI?

TRT Tabii dijital platformdur. Yani Netflix, Amazon Prime vb. gibi dijital bir platform olacağı için TRT Tabii' nin televizyon kanalı olmayacak haliyle frekans bilgileri de bulunmamaktadır.

TRT TABİİ NEREDEN İZLENİR, LİNK VAR MI?

TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşabilirsiniz. Platform 7 Mayıs tarihinde açılacak. 7 Mayıs'a kadar site üzerinden e-posta adresinizi yazarak platform hakkında gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.