TRT Spor Yıldız frekans değerleri! TRT Spor Yıldız FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? TRT Yıldız hangi kanalda?

TRT Spor Yıldız, veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. Peki, TRT Spor Yıldız frekans bilgileri nedir? TRT Spor Yıldız hangi kanalda bulunur? Karasal yayın ve uydudan yayın olacak mı? Şifreli mi olacak şifresiz mi olacak? TRT Spor Yıldız frekans değerleri hakkındaki bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

TRT Yıldız Spor'un frekans bilgileri nelerdir merak ediliyor. TRT Spor 2'nin yeni ismi TRT Spor Yıldız olmuştu. Peki, TRT Spor Yıldız frekans değerleri kaçtır? TRT Spor Yıldız FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? TRT Yıldız hangi kanalda? TRT Spor Yıldız Digitürk'te hangi kanalda? TRT Spor Yıldız D-Smart'ta hangi kanalda? TRT Spor Yıldız Kablo TV'de hangi kanalda? İşte detaylar...

TRT SPOR YILDIZ NEDİR?

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kanal normal yayına geçmiş ve kanalın adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirilmiştir. Gençlere yönelik spor branşlarını yayınlanmaktadır.

TRT Spor Yıldız HD

TRT Spor Yıldız HD, 21 Eylül 2019'da TRT Spor 2 HD ismiyle test yayınlarına başlayıp, 19 Mayıs 2021'den itibaren normal yayına geçiş yapmasıyla ve ismi TRT Spor Yıldız HD olarak değişmesiyle yayın hayatına başlayan TRT Spor Yıldız'ın yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11958

Polarizasyon : V

Sembol oranı : 27500

FEC : 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALLARDA?

Digiturk : 87. kanal

D-Smart : 86. kanal (HD)

KabloTV : 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ : 71. Kanal

tivibu : 85. Kanal

Vodafone TV : 72. kanal (SD)

Buna ek olarak "trtspor.com.tr" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.

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