TRT Spor yayın akışı! 3 Ekim Perşembe TRT Spor'da hangi maçlar var?

TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nereden yayınlandığı merak ediliyor. Peki, Trt Spor yayın akışı 3 Ekim Perşembe! Bugün TRT Spor'da hangi maçlar var?

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 3 EKİM PERŞEMBE!

17:30 DÜNYADAN SPOR

Dünyanın dört bir yanında yaşanan spordaki gelişmeler ekranlarınıza geliyor

18:00 MAÇ ÖZEL

Süper Lig'in büyük maçlarının heyecanı TRT SPOR'da yaşanıyor. Dev maç öncesi önemli gelişmeler, değerlendirmeler ve canlı bağlantılar Maç Özel'de.

19:45 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÖZETLER

19:55 MAÇ ÖZEL

Süper Lig'in büyük maçlarının heyecanı TRT SPOR'da yaşanıyor. Dev maç öncesi önemli gelişmeler, değerlendirmeler ve canlı bağlantılar Maç Özel'de.

22:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE - FENERBAHÇE

22:45 MAÇ ÖZEL

Süper Lig'in büyük maçlarının heyecanı TRT SPOR'da yaşanıyor. Dev maç öncesi önemli gelişmeler, değerlendirmeler ve canlı bağlantılar Maç Özel'de.