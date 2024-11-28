TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var?

TRT Spor izleyicileri, 2 Ekim akşamı yayınlanacak dizi, film ve maçları merakla bekliyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi maçları merak ediliyor. TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var?

TRT Spor YAYIN AKIŞI 28 KASIM PERŞEMBE!

12:30 GÜN ORTASI

13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

18:30 MAÇ ÖZEL

20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 23:00 oynanacak.