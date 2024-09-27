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TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 27 Eylül canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 27 Eylül'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

27 EYLÜL TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:00 GÜN ORTASI

13:00 MUHABİR SAATİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 7. HAFTA ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - ERZURUMSPOR FK

22:00 AKTÜEL FUTBOL

23:00 İleri Üçlü

TRT SPOR'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Iğdırspor-Erzurumspor Maçı, 27 Eylül Cuma günü saat 20:00 oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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