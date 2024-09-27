TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 27 Eylül canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 27 Eylül'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
27 EYLÜL TRT SPOR YAYIN AKIŞI
09:55 Spor Takvimi
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:00 GÜN ORTASI
13:00 MUHABİR SAATİ
14:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
20:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 7. HAFTA ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - ERZURUMSPOR FK
22:00 AKTÜEL FUTBOL
23:00 İleri Üçlü
TRT SPOR'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Iğdırspor-Erzurumspor Maçı, 27 Eylül Cuma günü saat 20:00 oynanacak.