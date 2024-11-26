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TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 26 Kasım canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 26 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

13:00 MUHABİR SAATİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 HEDEF SÜPER LİG

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

19:00 AVRUPA STÜDYOSU

20:15 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI S.BRATISLAVA - MILAN

22:15 AVRUPADAN FUTBOL

22:30 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BARCELONA - BREST

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Slovan Bratislava-Milan maçı, 26 Kasım Salı günü saat 20:45'te oynanacak.

Sparta Prag-Atletico Madrid Maçı, 26 Kasım Salı günü saat 20:45'te oynanacak.

Barcelona-Brest maçı, 26 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

Bayern Münih-PSG maçı, 26 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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