TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 26 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:40 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 FUTBOL ANADOLU

21:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 3. HAFTA UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - ŞANLIURFASPOR

23:00 Stadyum