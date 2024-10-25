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TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 25 Ekim canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 25 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

11:00 SPOR MANŞET

12:00 GÜN ORTASI

13:00 MUHABİR SAATİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 UEFA KADINLAR EURO 2025 ELEMELERİ TÜRKİYE - UKRAYNA

20:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 10. HAFTA FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.

22:00 SPOR AKŞAMI

23:00 İleri Üçlü

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

  • Türkiye-Ukrayna Maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 18:00 oynanacak.
  • Fatih Karagümrük-Adanaspor Maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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