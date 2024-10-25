TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 25 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

11:00 SPOR MANŞET

12:00 GÜN ORTASI

13:00 MUHABİR SAATİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 UEFA KADINLAR EURO 2025 ELEMELERİ TÜRKİYE - UKRAYNA

20:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 10. HAFTA FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.

22:00 SPOR AKŞAMI

23:00 İleri Üçlü

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?