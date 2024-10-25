TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 25 Ekim canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 25 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
11:00 SPOR MANŞET
12:00 GÜN ORTASI
13:00 MUHABİR SAATİ
14:00 SPOR STÜDYOSU
15:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ
16:00 GÜNDEM FUTBOL
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 UEFA KADINLAR EURO 2025 ELEMELERİ TÜRKİYE - UKRAYNA
20:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 10. HAFTA FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.
22:00 SPOR AKŞAMI
23:00 İleri Üçlü
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
- Türkiye-Ukrayna Maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 18:00 oynanacak.
- Fatih Karagümrük-Adanaspor Maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.