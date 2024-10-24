TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var?

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Perşembe'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

17:30 DÜNYADAN SPOR

Dünyanın dört bir yanında yaşanan spordaki gelişmeler ekranlarınıza geliyor

18:00 SPOR MERKEZİ

Spor dünyasındaki gelişmeler, canlı bağlantılar, son dakika haberleri, özel röportajlar ve sosyal medya yansımaları Spor Merkezi ile ekranlarınıza geliyor. Spor Merkezi; en güncel haberleri sizlere a

19:00 MAÇ ÖZEL

Süper Lig'in büyük maçlarının heyecanı TRT SPOR'da yaşanıyor. Dev maç öncesi önemli gelişmeler, değerlendirmeler ve canlı bağlantılar Maç Özel'de.

22:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI O. LYON - BEŞİKTAŞ

22:45 MAÇ ÖZEL

Süper Lig'in büyük maçlarının heyecanı TRT SPOR'da yaşanıyor. Dev maç öncesi önemli gelişmeler, değerlendirmeler ve canlı bağlantılar Maç Özel'de.

23:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI O. LYON - BEŞİKTAŞ

00:00 MAÇ ÖZEL

Süper Lig'in büyük maçlarının heyecanı TRT SPOR'da yaşanıyor. Dev maç öncesi önemli gelişmeler, değerlendirmeler ve canlı bağlantılar Maç Özel'de.

TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe