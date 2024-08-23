TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 23 Ağustos'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 HOLLANDA EREDİVİSİE GOLLER

09:25 İTALYA SERİ A GOLLER

09:35 İspanya La Liga Goller

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:00 GÜN ORTASI

13:00 HABER MERKEZİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF ÖZETLER

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 SPOR AKŞAMI

21:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 3. HAFTA KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR FK

23:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER