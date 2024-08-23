TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 23 Ağustos'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:15 HOLLANDA EREDİVİSİE GOLLER
09:25 İTALYA SERİ A GOLLER
09:35 İspanya La Liga Goller
09:45 TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER
09:55 Spor Takvimi
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:00 GÜN ORTASI
13:00 HABER MERKEZİ
14:00 SPOR STÜDYOSU
15:30 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF ÖZETLER
16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
20:00 SPOR AKŞAMI
21:00 TRENDYOL 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 3. HAFTA KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR FK
23:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER