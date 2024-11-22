TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 22 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 İLK BASKI

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 Yapabilir Misin?

09:30 NBA Özetler

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 Pendikspor-Ümraniyespor

22:00 SPOR AKŞAMI

23:00 İleri Üçlü

01:00 SPOR ARTI

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Pendikspor-Ümraniyespor maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.