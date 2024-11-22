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TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 22 Kasım canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 22 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İLK BASKI
  • 08:55 Spor Takvimi
  • 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
  • 09:15 Yapabilir Misin?
  • 09:30 NBA Özetler
  • 10:00 SPOR BÜLTENİ
  • 11:00 SPOR MANŞET
  • 12:30 GÜN ORTASI
  • 13:30 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
  • 14:00 SPOR STÜDYOSU
  • 15:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ
  • 16:00 GÜNDEM FUTBOL
  • 17:30 DÜNYADAN SPOR
  • 18:00 SPOR MERKEZİ
  • 20:00 Pendikspor-Ümraniyespor
  • 22:00 SPOR AKŞAMI
  • 23:00 İleri Üçlü
  • 01:00 SPOR ARTI

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Pendikspor-Ümraniyespor maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

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