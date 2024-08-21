TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
21 Ağustos tarihinde TRT Spor'da hangi maçların yayınlanacağı merak konusu oldu. Spor severler, bu akşamki maç programını ve TRT Spor'un canlı izleme linkini araştırıyorlar. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
09:15 BELÇİKA PRO LİG ÖZETLER
09:40 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:30 GÜN ORTASI
13:30 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU
15:30 İspanya La Liga Özetler
16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
20:00 MAÇ ÖZEL
22:00 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF ÖZETLER
22:35 TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER
22:45 MAÇ ÖZEL
23:00 SPOR AKŞAMI
00:00 MAÇ ÖZEL
01:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF FUTBOL KARŞILAŞMASI DINAMO KIEV - SALZBURG