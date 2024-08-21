TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:15 BELÇİKA PRO LİG ÖZETLER

09:40 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 İspanya La Liga Özetler

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 MAÇ ÖZEL

22:00 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF ÖZETLER

22:35 TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER

22:45 MAÇ ÖZEL

23:00 SPOR AKŞAMI

00:00 MAÇ ÖZEL

01:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF FUTBOL KARŞILAŞMASI DINAMO KIEV - SALZBURG