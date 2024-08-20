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TRT Spor yayın akışı 20 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 20 Ağustos canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 20 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:00 GÜN ORTASI

13:00 HABER MERKEZİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

16:00 HEDEF SÜPER LİG

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 SPOR AKŞAMI

21:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

23:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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