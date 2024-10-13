TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 13 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

14:30 SPOR BÜLTENİ

15:00 SMS GRUP EFELER LİGİ VOLEYBOL KARŞILAŞMASI İSTANBUL GENÇLİK SPOR - ZİRAAT BANKKART

16:30 SPOR BÜLTENİ

17:00 SPOR HAFTASONU

19:00 İNG KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 2024-2025 SEZONU FENERBAHÇE- GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING

21:00 GÜNDEM FUTBOL

23:00 AKTÜEL FUTBOL

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Milli Takım - Antrenman etkinliği/programı, 13 Ekim Pazar saat 21:00 başlayacak.