TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 1 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

12:00 GÜN ORTASI

13:00 MUHABİR SAATİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

15:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

16:00 HEDEF SÜPER LİG

17:30 SPOR MERKEZİ

18:30 AVRUPA STÜDYOSU

19:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI SALZBURG - BREST

21:45 AVRUPADAN FUTBOL

22:00 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BARCELONA - YOUNG BOYS

00:00 AVRUPA STÜDYOSU

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Salzburg-Brest Maçı, 01 Ekim Salı günü saat 19:45 oynanacak.

Barcelona-Young Boys Maçı, 01 Ekim Salı günüsaat 22:00 oynanacak.