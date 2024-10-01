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TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 1 Ekim canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 1 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 12:00 GÜN ORTASI
  • 13:00 MUHABİR SAATİ
  • 14:00 SPOR STÜDYOSU
  • 15:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
  • 16:00 HEDEF SÜPER LİG
  • 17:30 SPOR MERKEZİ
  • 18:30 AVRUPA STÜDYOSU
  • 19:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI SALZBURG - BREST
  • 21:45 AVRUPADAN FUTBOL
  • 22:00 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BARCELONA - YOUNG BOYS
  • 00:00 AVRUPA STÜDYOSU

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Salzburg-Brest Maçı, 01 Ekim Salı günü saat 19:45 oynanacak.

Barcelona-Young Boys Maçı, 01 Ekim Salı günüsaat 22:00 oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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