TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 1 Ekim canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 1 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
- 12:00 GÜN ORTASI
- 13:00 MUHABİR SAATİ
- 14:00 SPOR STÜDYOSU
- 15:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER
- 16:00 HEDEF SÜPER LİG
- 17:30 SPOR MERKEZİ
- 18:30 AVRUPA STÜDYOSU
- 19:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI SALZBURG - BREST
- 21:45 AVRUPADAN FUTBOL
- 22:00 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BARCELONA - YOUNG BOYS
- 00:00 AVRUPA STÜDYOSU
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Salzburg-Brest Maçı, 01 Ekim Salı günü saat 19:45 oynanacak.
Barcelona-Young Boys Maçı, 01 Ekim Salı günüsaat 22:00 oynanacak.