TRT SPOR HD frekans değerleri kaç? (Güncel) TRT SPOR Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri kaçtır? TRT SPOR canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT SPOR'un frekans bilgileri nedir? TRT SPOR polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT SPOR canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT SPOR frekansı kaçtır? TRT SPOR frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir? TRT SPOR HD frekans sayıları kaçtır?

TRT SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ KAÇTIR?

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT Spor HD frekans sayıları:

Frekans : 11054

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

TRT SPOR CANLI İZLE

TRT SPOR kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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