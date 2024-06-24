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TRT Spor güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT Spor TURKSAT uydu frekans bilgileri nedir?

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EURO 2024 maçları TRT Spor ekranlarında canlı olarak ekranlara geliyor. Kanal listelerinde TRT Spor bulunmayan vatandaşlar TRT Spor'u uydu kanal listesine eklemek için TRT Spor güncel frekans bilgileri ne merak ediyor. İşte TRT Spor frekans bilgileri...

TRT Spor frekans bilgileri! EURO 2024 maçları TRT Spor ekranlarında canlı olarak ekranlara geliyor. Kanal listelerinde TRT Spor bulunmayan vatandaşlar TRT Spor'u uydu kanal listesine eklemek için TRT Spor güncel frekans bilgileri ne merak ediyor. İşte TRT Spor frekans bilgileri haberimizde...

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:

  • Frekans: 11.958
  • POL: V
  • Sembol: 27500
  • FEC: 5/6

TRT Spor güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT Spor TURKSAT uydu frekans bilgileri nedir?

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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