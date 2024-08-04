TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ Paris Olimpiyatları TRT Spor TURKSAT uydu frekans bilgileri nedir?

Paris Olimpiyatları'nın yayınları ve TRT Spor'un TURKSAT uydusundaki frekans bilgileri merak ediliyor. TRT Spor frekans bilgileri! Paris Olimpiyatları maçları TRT Spor ekranlarında canlı olarak ekranlara geliyor. Kanal listelerinde TRT Spor bulunmayan vatandaşlar TRT Spor'u uydu kanal listesine eklemek için TRT Spor güncel frekans bilgileri ne merak ediyor. İşte TRT Spor frekans bilgileri haberimizde!

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT 4A Uydu Frekans Bilgileri:

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Yatay (Y)

Sembol Hızı: 27500

FEC (Hata Düzeltme Kodu): 5/6

TRT SPOR HANGİ KANALDA?

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

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