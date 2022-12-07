TRT Spor Dünya Kupası maçı yok mu? 7 Aralık Çarşamba Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
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TRT SPOR DÜNYA KUPASI MAÇI YOK MU?
7 Kasım Çarşamba bu akşamki Dünya Kupası maçı yok. Dünya kupasında Çeyrek Final müsabakaları 9,10,11 Aralıkta oynanacak. Maçlar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
2022 KATAR DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI NASIL?
- 9 ARALIK 2022: 22:00 Hollanda-Arjantin
- 10 ARALIK 2022: 22:00 İngiltere-Fransa
- 11 ARALIK 2022: 22:00 Brezilya-Hırvatistan
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
- 07 Aralık 2022 Yayın Akışı
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00İLK BASKI (Canlı)
- 08:55Spor Takvimi
- 09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 09:15DÜNYA KUPASI ÖZETLER
- 09:40DÜNYA KUPASI DERLEMELER
- 10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
- 10:55Spor Takvimi
- 11:00SPOR MANŞET (Canlı)
- 12:30GÜN ORTASI (Canlı)
- 13:30DÜNYA KUPASI ÖZETLER
- 13:55Spor Takvimi
- 14:00TBMM-TV (Canlı)
- 14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)
- 15:35DÜNYA KUPASI ÖZETLER
- 16:00GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
- 17:55Spor Takvimi
- 18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)
- 19:30DÜNYA KUPASI ÖZETLER
- 19:45DÜNYA KUPASI DERLEMELER
- 20:00SPOR AKŞAMI (Canlı)
- 21:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
- 23:00İleri Üçlü (Canlı)
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Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022