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TRT Spor Dünya Kupası maçı yok mu? 7 Aralık Çarşamba Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

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TRT Spor Dünya Kupası maçı yok mu? 7 Aralık Çarşamba Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

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TRT SPOR DÜNYA KUPASI MAÇI YOK MU?

7 Kasım Çarşamba bu akşamki Dünya Kupası maçı yok. Dünya kupasında Çeyrek Final müsabakaları 9,10,11 Aralıkta oynanacak. Maçlar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2022 KATAR DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI NASIL?

  • 9 ARALIK 2022: 22:00 Hollanda-Arjantin
  • 10 ARALIK 2022: 22:00 İngiltere-Fransa
  • 11 ARALIK 2022: 22:00 Brezilya-Hırvatistan

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 07 Aralık 2022 Yayın Akışı
  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İLK BASKI (Canlı)
  • 08:55Spor Takvimi
  • 09:00İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
  • 09:15DÜNYA KUPASI ÖZETLER
  • 09:40DÜNYA KUPASI DERLEMELER
  • 10:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)
  • 10:55Spor Takvimi
  • 11:00SPOR MANŞET (Canlı)
  • 12:30GÜN ORTASI (Canlı)
  • 13:30DÜNYA KUPASI ÖZETLER
  • 13:55Spor Takvimi
  • 14:00TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00SPOR STÜDYOSU (Canlı)
  • 15:35DÜNYA KUPASI ÖZETLER
  • 16:00GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
  • 17:55Spor Takvimi
  • 18:00SPOR MERKEZİ (Canlı)
  • 19:30DÜNYA KUPASI ÖZETLER
  • 19:45DÜNYA KUPASI DERLEMELER
  • 20:00SPOR AKŞAMI (Canlı)
  • 21:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
  • 23:00İleri Üçlü (Canlı)

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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