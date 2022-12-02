TRT Spor canlı maç izle! 2 Aralık TRT Spor Dünya Kupası 2022 maçları canlı izle! 2 Aralık Cuma TRT Spor canlı maç izle, canlı yayın internette var mı?

Dünya Kupası maçları her zaman olduğu gibi 2022 yılında da TRT ekranlarında yerini alacak. Turnuva boyunca Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. TRT Spor'da Dünya Kupası maçlarını canlı izlemek isteyenler Google'da TRT Spor canlı izle! TRT Spor Dünya Kupası 2022 maçları canlı izle! TRT Spor canlı yayın internetten izleniyor mu? araştırması yapıyor. Peki, TRT Spor canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

TRT Spor canlı izle! TRT Spor canlı seyret! TRT Spor full HD maç izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. TRT Spor canlı maç izle! TRT Spor Dünya Kupası 2022 maçları canlı izle! TRT Spor canlı yayın izle! Maçlar hangi kanalda? TRT Spor maçları anlık takip et! TRT Spor maçları canlı yayın izle! TRT Spor canlı izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

TRT SPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dünya Kupası 2022 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT SPOR CANLI İZLE!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (2 ARALIK 2022)

06:58 - İstiklal Marşı

07:00 - İLK BASKI (Canlı)

08:55 - Spor Takvimi

09:00 - İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 - DÜNYA KUPASI ÖZETLER

10:00 - SPOR BÜLTENİ (Canlı)

10:55 - Spor Takvimi

11:00 - SPOR MANŞET (Canlı)

12:25 - Spor Takvimi

12:30 - GÜN ORTASI (Canlı)

13:25 - DÜNYA KUPASI ÖZETLER

14:00 - SPOR STÜDYOSU (Canlı)

15:55 - Spor Takvimi

16:00 - GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

17:00 - Kupa Günlüğü (Canlı)

17:55 - 2022 DÜNYA KUPASI FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " Gana - Uruguay " (Canlı)

20:00 - KUPA SAATİ (Canlı)

21:55 - 2022 DÜNYA KUPASI FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " Sırbistan - İsviçre " (Canlı)

00:00 - KUPA SAATİ (Canlı)

01:00 - DÜNYA KUPASI ÖZETLER

02:00 - 2022 DÜNYA KUPASI FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " Güney Kore - Portekiz "

03:45 - DÜNYA KUPASI ÖZETLER

04:15 - 2022 DÜNYA KUPASI FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " Kamerun - Brezilya "

06:00 - KUPA SAATİ

BUGÜN TRT SPOR'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün TRT Spor'daki maçlar şöyle:

Gana - Uruguay / saat 18:00

Sırbistan - İsviçre / saat 22:00

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT Spor HD frekans sayıları:

Frekans : 11054

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.