TRT Spor canlı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT SPOR CANLI İZLE

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TRT SPOR CANLI YAYIN İLE SPORDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TRT Spor canlı yayın linki ile spor programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI!

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:15 İtalya Serie A Özetler

02:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:35 FIFA Magazin

04:50 Spor Atlası

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

14:00 Tbmm-tv

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

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