TRT Spor canlı izle! 17 Mayıs Türkiye-İspanya U17 maçı canlı izle! Türkiye - İspanya U17 Avrupa Şampiyonası canlı izle! - Haberler

TRT Spor canlı izle! 17 Mayıs Türkiye-İspanya U17 maçı canlı izle! Türkiye - İspanya U17 Avrupa Şampiyonası canlı izle!
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U17 Milli Takımımız İsrail'in ev sahipliği yaptığı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ilk maçında bugün İspanya ile karşılaşacak. Maç TRT Spor'da yayınlanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor canlı izle! 17 Mayıs Türkiye-İspanya U17 maçı canlı izle! Türkiye - İspanya U17 Avrupa Şampiyonası canlı izle! aratması yapıyor. TRT SPOR canlı yayın izle!
Türkiye - İspanya U17 Avrupa Şampiyonası grup maçı bugün başlıyor. Maç başlamadan önce, TRT Spor canlı izle! 17 Mayıs Türkiye-İspanya U17 maçı canlı izle! Türkiye - İspanya U17 Avrupa Şampiyonası canlı izle! araştırması yapılıyor. TRT Spor canlı izle! TRT Spor frekansı kaç? İşte detaylar...
Türkiye - İspanya U17, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası maçı bugün 17 Mayıs Salı saat 20:00 'da başlayacak.
Türkiye - İspanya U17 maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maçı TRT Spor ekranından canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE-İSPANYA CANLI YAYIN İZLE!
Frekans : 11.054
Polarizasyon : V (Dikey) Batı
Sembol Oranı : 30000
FEC : 3/4
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)
Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)
Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)