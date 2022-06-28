TRT Spor Yıldız Arap ezgili müzik (STORY) olayı ne?

TRT Spor Yıldız'ın Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti. TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası TRT Spor Arap ezgili müzik olayı ne, merak edildi.

TRT SPOR ARAP EZGİLİMÜZİK OLAYI NE?

TRT Spor Yıldız'ın Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti. TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Bu gönderinin kısa süre içinde silinmesi tepkilerin önüne geçemedi.

TRT'nin paylaştığı bu videoya tepki yağdı. Hazırlanan videonun için Arap ezgileri bulunması yoğun bir tepki aldı. Kısa süre içinde video kaldırılmasına rağmen çok sayıda yorum yapıldı.

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