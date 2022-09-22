TRT payı iadesi nedir? TRT payı iadesi gerçek mi? TRT payı iadesi var mı? TRT payı iade kalktı mı?

Son zamanlarda sosyal medya uygulamalarında gündem olan TRT payı iadesi vatandaşların merak konusu oldu. İnternet aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak vatandaşı dolandırmak isteyenler ortaya çıktı. Vatandaşlar ise TRT payı iadesinin gerçek olup olmadığını araştırıyor. TRT payı iadesi nedir? TRT payı iadesi gerçek mi? TRT payı iadesi var mı?

İnternette ortaya çıkan TRT payı iadesi nedir? soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı logosu ile vatandaşı TRT payı iadesi başlığı altında dolandırmak istiyorlar. Peki, herkesin merakla araştırdığı TRT payı iadesi nedir? TRT payı iadesi gerçek mi? TRT payı iadesi var mı?

TRT PAYI İADESİ NEDİR?

Sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı logosu kullanarak vatandaşa "TRT payı iadeniz var, iadenizi hesabınıza aktarmak için kart bilgilerinizi ekleyiniz." Diyerek vatandaşların kart bilgilerini ele geçiriyorlar. Dolandırmak için kullanılan bu yöntem vatandaşı zor duruma soktu. Cumhurbaşkanlığı logosunu birebire yakın uyarladıklarından dolayı vatandaş dolandırıcıların ağına düşüyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payı iadesi adı altında vatandaşın kart bilgileri çalınıyor. Vatandaşlar ise gerçekçi Cumhurbaşkanlığı logosu sayesinde hesapların TRT payı iadesi ücreti yatacak sanarak dolandırılıyorlar.