"İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası Ankara'da yapıldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortak yapımı olan "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası Ankara'da gerçekleştirildi.

"İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen galaya çok sayıda çocuk ve davetli katıldı. Filmin ilk gösterimi öncesinde konuşan TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu bu yılın 8'inci animasyon filminin gösterime gireceğini belirterek, "Bu yılın 8'inci animasyon sinema filmi 20 Ekim'de vizyona girecek. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. TRT en başından beri TRT Çocuk'un kuruluşundan bu yana yerli animasyonu destekliyor ve çok önemsiyor. Bunun faydalarını ve önemini her geçen gün biraz daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli kuruluşlar ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Durmuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi milli kuruluşlarımızı, milli duygularımızı, milli yapımızı hissettirebileceğimiz bambaşka bir kuruluşla beraberiz, TCDD ile beraberiz. Meşhur Doğu Ekspresinin bu hikayenin merkezine yerleştirdik. İbi, dostları ile beraber Doğu Ekspresinde müthiş bir heyecanın içerisine dahil oluyor. 20 Ekim'den itibaren çocukları ebeveynleri ile beraber güven içinde sinema salonlarına bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Filmin hazırlanmasında uzmanlardan faydalandığını belirten Durmuşoğlu, "Bu filmimiz de diğer tüm TRT Çocuk içeriklerinde olduğu gibi TRT Çocuk'un uzman çocuk psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin denetiminden geçti ve özenle hazırlandı. İki boyutlu bir yapım olması sebebiyle animasyon dünyasının da tüm maharetini filmimize yansıttık. Hem sanatsal hem içerik açısından güzel bir iş çıkardığımız kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Film 20 Ekim'de tüm Türkiye'de vizyona girecek. - ANKARA