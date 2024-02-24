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TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası yapıldı

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TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası Beşiktaş bir otelde gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları ve diğer kadro üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dizi, 1950'li yıllarda geçen ve ağalık sistemi üzerinden feodalite, güç ve sınıf çatışmalarını konu alıyor.

TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası yapıldı

İSTANBUL - TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası gerçekleştirildi. Dizin başrol oyuncularından Olgun Şimşek, "Anadolu mitlerinden, Mezopotamya'nın destanlarından ve masallarından yola çıkılarak ortaya koyulmuş bir hikaye. 1950'ler ve 1970'lerdeki yaşam şartları var, aşklar var, iyileri ve kötüleri var, vicdanı temsil eden kadınlar var. Aslında bir memleket hikayesi var" dedi.

TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası Beşiktaş bir otelde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 1950'li yıllarda geçen ve ağalık sistemi üzerinden feodalite, güç ve sınıf çatışmaları gibi konuları işleyen Karaağaç Destanı'nın galası öncesi başrol oyuncuları Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve kadronun diğer isimleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Salt kötü salt iyi diye bir şeye inanmıyorum"

Kayseri'de çekilen projenin çekim aşamasında İstanbul'dan gidip geldiklerini ve epeyce yorulduklarını dile getiren Olgun Şimşek, dönem işi olarak ortaya çok güzel bir eser çıktığını belirtti. Olgun Şimşek "Anadolu mitlerinden, Mezopotamya'nın destanlarından ve masallarından yola çıkılarak ortaya koyulmuş bir hikaye. 1950'ler ve 1970'lerdeki yaşam şartları var, aşklar var, iyileri ve kötüleri var, vicdanı temsil eden kadınlar var. Aslında bir memleket hikayesi var. Umarım keyifli olur" şeklinde konuştu.

Canlandırdığı karakter hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Herkesin istediğini isteyen narsist bir adam. Salt kötü, salt iyi diye bir şeye inanmıyorum. Dolayısıyla rolleri de biraz öyle yorumlamaya çalışıyorum. Her şeyi isteyen ve bunun için önüne gelen her engeli yıkmak isteyen bir adam" ifadelerini kullandı.

Canlandırdığı Sultan karakterinin çok güçlü bir genç kadın olduğunu söyleyen Meltem Akçöl, "Sultan doğduğu gün babasını kaybediyor toprak kavgasından ötürü ve annesinden sürekli köyünü ve babasını dinleyerek büyüyen bir çocuk" dedi.

Dizide Ömer karakterini canlandıran Emre Kıvılcım ise, "Ömer için Sultan çok özel biri, rüyalarına giren kişiyi bir anda karşısında buluyor. Yani bu konuda ne kadar değişik hisler yaşanırsa gerçekte Ömer de o hisleri yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Çekimlerin yapıldığı mekanlardaki hava şartlarının ilk başlarda kendilerini zorladığını ama alıştıklarını aktaran Özlem Conker, "Ortaya çok güzel bir iş çıktı, çok güzel görüntüler var. Soğanlı Köyü'nde çekiyoruz dizimizi, aslında orası bir plato olmuş. Tarih olarak çok zengin bir yer. İzleyicilere çok yüksek kalitede bir görsel sunacak bir iş çıktı" dedi.

Ünlü oyuncu Ayten Uncuoğlu ise, "Gerçekten çok mutluyum ve çok güzel bir hikayemiz var. Görüntüleriyle, yönetmeni, rejisiyle pırıl pırıl çocuklar. İyi insan olmadan iyi oyuncu olunmaz derler gerçekten bunu görüyorum ve bu çocuklar çok iyi oyuncu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarıyla yapılan soru cevabın ardından dizinin ilk bölümü, izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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