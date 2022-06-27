TRT muhabiri rögara düştü! (VİDEO) TRT canlı yayın rögara düşme videosu! - Haberler

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TRT muhabiri rögara düştü! (VİDEO) TRT canlı yayın rögara düşme videosu!

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Yağış hayatı felç etti kentlerden biri de Zonguldak oldu. TRT Haber muhabiri kentte rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte, TRT muhabiri rögara düştü! TRT canlı yayın rögara düşme videosu!

TRT muhabiri rögara düşme videosu merak ediliyor. Yağış hayatı felç etti kentlerden biri de Zonguldak oldu. TRT Haber muhabiri kentte rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte, TRT muhabiri rögara düştü! TRT canlı yayın rögara düşme videosu haberimizde...

TRT MUHABİRİ RÖGARA DÜŞME VİDEOSU

Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış başladı. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

TRT muhabiri rögara düştü! (VİDEO) TRT canlı yayın rögara düşme videosu!

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