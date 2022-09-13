TRT Haber canlı yayın izle! TOKİ AÇIKLAMASI! TRT Haber canlı izle!

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. TRT Haber canlı izle! merak ediliyor. İşte TRT Haber canlı yayın izle!

TRT Haber canlı izle! Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. TRT Haber canlı izle! merak ediliyor. İşte TRT Haber canlı yayın izle haberimizde...

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"MUTLULUK İÇERİSİNDEYİZ"

Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Değerli olan milletin teveccühü ve takdiridir. Tek milletimiz dışarıda kalmaksızın aziz milletimizin topyekün mutluluğudur dediniz. Milyonlarca sıcak yuvayla tek ölçüsü millet olan milletiyle yek vücut olan devletin nasıl ihdas edileceğini gösterdiniz. Hayalleri elinden alınan, ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz. TOKİ canla başla çalıştı. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model oldu." dedi.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Detayları açıklama üzere kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Tarihimizin en büyük sosyal konut projesine destek veren bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza evleri, arsaları ve iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.