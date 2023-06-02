TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Arama motorlarında ise TRT Haber CANLI izle! Trt Haber meclis yemin töreni izle! TRT Haber canlı meclis yemin töreni! araması yapılıyor.

TRT Haber CANLI izle araması yapılıyor. Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. TRT Haber CANLI izle! Trt Haber meclis yemin töreni izle! TRT Haber canlı meclis yemin töreni!

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Birleşimi yönetecek olan Bahçeli, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra yemin metnini okuyan Bahçeli, sırayla vekilleri kürsüye davet edeceğini ve ant içerken dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi. Vekiller sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'te locadan takip ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti lideri Ali Babacan, YSK Başkanı Ahmet Yener de Meclis sıralarında yer alan isimlerden.