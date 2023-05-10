24 özgün içerikle test yayınına başlayan "TRT Diyanet Çocuk" kanalı, çocuklar için dini içerikli animasyon çizgi diziler üretecek. Peki, TRT Diyanet Çocuk TÜRKSAT frekansı ne? TRT Diyanet Çocuk nasıl izlenir?

TRT Diyanet Çocuk kanalının açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "TRT Diyanet Çocuk kanalımız, başta yarınlara dair umudumuza medar olan çocuklarımız olmak üzere milletimiz ve alem-i İslam için hayırlı olsun." dedi.

TRT Diyanet Çocuk TÜRKSAT frekansı ne? TRT Diyanet Çocuk nasıl izlenir?

TRT DİYANET ÇOCUK TÜRKSAT FREKANSI NE?

Türkiye'nin dini içerikli ilk çizgi film kanalı olma özelliği taşıyacak olan TRT Diyanet Çocuk kanalı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı törenle yayın hayatına başladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "TRT Diyanet Çocuk Kanalının Açılış Töreni"nde konuşan Başkan Erbaş, "Çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarına güzel katkılar sunacağına inandığım bu kıymetli hizmetin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Çocukların geleceğe hazırlanması hususunda en büyük rehberin İslam'ın hakikatleri ve Peygamberimizin (s.a.s.) örnek hayatı olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Resul-i Ekrem (s.a.s.)'in, çocuklara özel bir değer verdiğine, onlarla iletişiminin merkezine sevgi, şefkat ve merhameti yerleştirdiğine şahit oluruz." diye konuştu.

TRT Diyanet Çocuk TÜRKSAT frekansı henüz açıklanmadı.

TRT DİYANET ÇOCUK NASIL İZLENİR?

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