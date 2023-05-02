TRT'nin uluslararası dijital platformunun tanıtımı bu akşam yayınlanacak. TRT dijital platformunun üyelik sisteminin nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, TRT dijital platform ne zaman açılacak? TRT dijital ücretli mi, üyelik nasıl olacak? İşte detaylar...

TRT'nin uluslararası dijital platformunun tanıtımı, bu akşam TRT 2'de ekranlara gelecek. TRT dijital platformunun ne zaman yayın hayatına başlayacağı araştırılıyor. TRT dijitalin üyelik sistemi merak konusu oldu. Peki, TRT dijital platform ne zaman açılacak? TRT dijital ücretli mi, üyelik nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

TRT DİJİTAL PLATFORM NE ZAMAN GELECEK?

TRT Dijital platformu için bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtım programı düzenlenecektir. Tanıtım programı, 2 Mayıs Salı günü saat 20.00'da TRT 2'de canlı olarak yayınlanacaktır. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın ev sahipliğini yapacağı programa sanat camiasından birçok ünlü isim katılım sağlayacaktır.

TRT DİJİTAL ÜCRETLİ Mİ?

Dizi, film, animasyon ve belgesel içeriklerin yer alacağı TRT'nin uluslararası dijital platformunun üyelik detayları yayın hayatına başlayacağı tarih açıklanacaktır.