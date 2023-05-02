TRT'nin uluslararası dijital platformunun tanıtımı bu akşam yayınlandı. TRT dijital platformunun nasıl izleneceği araştırılıyor. Peki, TRT Dijital nasıl izlenir? TRT Dijital İZLE! TRT Dijital nedir, nereden izlenecek? İşte detaylar...

TRT'nin uluslararası dijital platformunun tanıtımı, bu akşam TRT 2'de ekranlara geldi. TRT dijital platformunun nasıl izleneceği araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT dijitalin nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, TRT Dijital nasıl izlenir? TRT Dijital İZLE! TRT Dijital nedir, nereden izlenecek? Detaylar haberimizde...

TRT DİJİTAL PLATFORM NE ZAMAN GELECEK?

TRT Dijital platformu için bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtım programı düzenlenecektir. Tanıtım programı, 2 Mayıs Salı günü saat 20.00'da TRT 2'de canlı olarak yayınlanacaktır. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın ev sahipliğini yapacağı programa sanat camiasından birçok ünlü isim katılım sağlayacaktır.

TRT DİJİTAL ÜCRETLİ Mİ?

Dizi, film, animasyon ve belgesel içeriklerin yer alacağı TRT'nin uluslararası dijital platformunun üyelik detayları yayın hayatına başlayacağı tarih açıklanacaktır.