29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yaşanan olay internet üzerinde birçok sosyal medya platformu üzerinde tepki gördü. Trendlere yükselen konuya dair paylaşımları gören birçok vatandaş konu hakkındaki detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, TRT'de ne oldu? TRT olayı ne? TRT'de ne yaşandı?

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada ilginç anlar yaşandı. Yaşananlar sebebi ile gelen tepkiler sosyal medya üzerinde trend topic oldu ve bunu gören kullanıcılar TRT'de ne oldu? TRT olayı ne? Sorularını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, TRT'de ne oldu? TRT olayı ne? TRT'de ne yaşandı?

TRT'DE NE OLDU?

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada ilginç anlar yaşandı. TRT haber spikeri Deniz Demir, yayın biterken bir anda akıştan çıkarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler şu şekilde; "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın. "

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Spiker Deniz Demir'in Atatürk'le ilgili bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Demir'i "Bizi ümmet olmaktan çıkaran" ifadesi nedeniyle eleştirdi.