TRT bandrol nedir? Hangi ürünlerde TRT bandrol var? - Haberler

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi ürünlerde TRT bandrol var? TRT bandrol nedir?

TRT BANDROL NEDİR?

Bandrol Mükellefi:

3093 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca bandrole tabi cihazları imal ya da ithal edenler bandrol mükellefidir.

Bandrole Tabi Cihazlar;

3093 sayılı Kanun uyarınca bu kanunda belirtilen cihazlar için bandrol ücreti ödenmesi ve bandrol alınması zorunludur.

Bu konuda güncel liste 2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018/11461 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiştir.

Bandrol Ücreti Matrahı:

3093 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca bandrol ücreti matrahı; ithalatta, Gümrük Giriş Beyannamesindeki ÖTV hariç KDV, imalatta ise satış faturasındaki ÖTV hariç KDV matrahıdır.

Bandrol Ücreti Oranı;

Bu konuda güncel oranlar 2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018/11461 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiştir.

Bandrol Ücretinin Ödenmesi;

İthalatta bandrol ücreti, teminat mektubukarşılığında bandrol alanlar hariç gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. 3093 sayılı Kanunun 5/g maddesi uyarınca teminat mektubu karşılığı bandrol alan ithalatçı firmalar ise bir ay içerisinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar bir beyanname ile bildirerek aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.

Bandrole tabi cihaz imalatı gerçekleştiren firmalar satıştan önce alınması gereken bandrollerin bedelini peşin ödemeleri halinde, bu bedeli, satışı müteakip üçüncü ayın onuna kadar verilmesi gereken satış bildiriminde hesaplanan bandrol ücretinden mahsup etmekte, arada fark oluşması durumunda ilave bandrol ücretini aynı sürede ödemekle yükümlüdür.Teminat mektubu karşılığı bandrol alan imalatçı firmalar ise bir ay içerisinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri bandrol ücretlerini en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar bir beyanname ile bildirerek aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.

Hangi Durumda İdari Para cezası Uygulanır;

a) Bandrolsüz Satış Durumunda Uygulanacak İdari Para Cezası:

3093 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde; "Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur." hükmüne yer verilmiştir.

3093 sayılı Kanunda belirtilen cihazlar için yukarıda yer verilen madde uyarınca alınması zorunlu olan bandrollerin alınmayarak söz konusu cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

b) Bilgi ve Belge verilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezası

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içerisinde Kurumumuza gönderilmemesi durumunda 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilmekte olup bu tutar her yıl için belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılmaktadır.

HANGİ ÜRÜNLERDE TRT BANDROL VAR?

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