TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var?
Gönül Dağı dizisi yeni bölümü bu akşam var mı? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 7 Eylül tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 7 Eylül Cumartesi akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Gönül Dağı dizisi yeni bölümü bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 04:53 İstiklal Marşı
- 04:55 Şehirden Uzakta
- 05:55 Beni Böyle Sev
- 08:30 Yedi Numara
- 09:30 Yeditepe İstanbul
- 10:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 Mannu Çanakkale'de
- 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 14:05 Seksenler
- 15:40 Kara Ağaç Destanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
- 01:50 Kara Ağaç Destanı
- 04:20 Seksenler
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.