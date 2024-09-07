TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var?

TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 7 Eylül Cumartesi akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Gönül Dağı dizisi yeni bölümü bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı

04:55 Şehirden Uzakta

05:55 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:30 Yeditepe İstanbul

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Mannu Çanakkale'de

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:05 Seksenler

15:40 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç Destanı

04:20 Seksenler

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.