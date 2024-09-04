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TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ...

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4 Eylül tarihinde TRT 1'de hangi dizilerin ve maçların yayınlanacağı merak konusu oldu. TRT 1'in bugünkü yayın akışında hangi programların yer alacağı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? İşte detaylar!

4 Eylül tarihinde TRT 1'de hangi dizilerin ve maçların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. TRT 1'in bugünkü yayın akışında yer alacak programlar, diziler ve maçlar, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Günün yayın akışında hangi yapımların yer aldığı ve hangi saatlerde yayınlanacağı izleyiciler için önem taşıyor. Peki, 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? Detaylar haberimizde...

4 EYLÜL TRT YAYIN AKIŞI

  • 06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06.05 Şehirden Uzakta
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Lingo Türkiye
  • 14.30 Seksenler
  • 15.45 Gönül Dağı
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Yabancı Sinema "Gökdelen"
  • 22.30 Gönül Dağı
  • 01.35 Yabancı Sinema "Gökdelen"
  • 03.15 Yerli Dizi

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, maçların, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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