TRT 1 Yayın akışı! 30 Kasım Çarşamba TRT 1 yayın akışı! TRT 1 'de bugün hangi diziler, programlar var?

30 Kasım Çarşamba günü TRT 1 kanalında yayınlanacak olan programlar merak ediliyor bu nedenle birçok vatandaş internet üzerinde 30 Kasım Çarşamba TRT 1 yayın akışını araştırıyor. Birçok farklı yapıma ev sahipliği yapan TRT 1 kanalı, dikkatleri çekmeyi başarıyor. TRT 1 Yayın akışı! 30 Kasım Çarşamba TRT 1 yayın akışı! Peki, TRT 1 'de bugün hangi diziler, programlar var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok izleyici tarafından 30 Kasım Çarşamba TRT 1 yayın akışı arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle Dünya kupası nedeni ile birçok kişi TRT 1 yayın akışını merak ediyor. İşte TRT 1 Yayın akışı! 30 Kasım Çarşamba TRT 1 yayın akışı! Peki, TRT 1 'de bugün hangi diziler, programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

30 Kasım Çarşamba günü TRT 1 kanalının yayın akışı aşağıdaki gibidir. TRT 1 kanalı sayesinde Dünya kupası maçlarını ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

30 KASIM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Kovan

02:45 Kalk Gidelim

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 Kamerun - Sırbistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Güney Kore - Gana

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Brezilya - İsviçre

21:00 Kupa Saati

22:00 Portekiz – Uruguay

TRT 1 CANLI İZLE

Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Anadolu'da Yaşam, 3'te 3, Alişan İle Hayata Gülümse, Enine Boyuna, Benim Adım Melek, Kasaba Doktoru, Alparslan: Büyük Selçuklu, gibi programların yer aldığı TRT1 kanalını canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.